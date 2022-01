I segreti di Fantomas, il primo villain

Con 31 romanzi e diversi adattamenti cinematografici, Fantomas è senza dubbio uno dei primi fenomeni pop del Novecento, una saga che ha rivoluzionato il mondo dell’editoria francese e non solo. Scritte a quattro mani da due giornalisti, Marcel Allain e Pierre Souvestre, le avventure del misterioso “villain” Fantomas hanno debuttato al cinema in versione muta, con la regia di Louis Feuillade. Il vero successo arriverà però dopo mezzo secolo, tra il 1964 e il 1967, con i film di André Hunebelle con star come Jean Marrais, Mylène Demongeote e Louis de Funès. Al botteghino è un trionfo, ma uno dei due inventori del personaggio, Marcel Allain, è indignato e fa causa al produttore Gaumont. Ma com’è nata la maschera di questo primo “villain” del cinema? Il nuovo documentario di ARTE racconta la sua storia, guardando anche ai suoi eredi, come Joker.