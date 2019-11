I N.E.R.D. live al Paris Summer Jam

No One Ever Really Dies, l’ultimo album dei N.E.R.D., è arrivato dopo anni di silenzio per accontentare una fanbase ormai convinta che il gruppo non ci fosse più, fagocitato dalla carriera di Pharrell Williams. Per fortuna, le ansie del pubblico erano più che ingiustificate: il disco è stato un successo e, trascinato da un singolo potentissimo con Rihanna, Lemon, ha accompagnato la band in un tour trionfale.

Ad agosto 2018 i N.E.R.D. sono sbarcati a Parigi, dove, alla prima edizione del Paris Summer Jam, hanno suonato un set esaltante, ripreso dalle telecamere di ARTE. Potete vedere il concerto integrale, come sempre, in cima all’articolo.