I Foals presentano il nuovo album dal vivo a Parigi

Quattro anni dopo la pubblicazione di What Went Down, i Foals sono tornati nel 2019 con un progetto ambizioso: un doppio album, intitolato Everything Not Saved Will Be Lost, pubblicato in due momenti diversi dell’anno e dedicato ai pericoli che vive il nostro pianeta, dal cambiamento climatico alla politica fino alla paura sui social media.

A pochi giorni dalla pubblicazione della seconda parte – in arrivo il 18 ottobre –, la band di Yannis Philippakis presenterà i nuovi brani al Teatro della Gaîté Lyrique di Parigi in occasione della quarta edizione dell’ARTE Concert Festival. Il concerto verrà trasmesso in diretta qui sulle pagine di Rolling Stone. Lo streaming inizierà alle 22:30.