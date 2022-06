I clan rumeni e il traffico di bambini a Parigi

Storia di una lunga inchiesta sul traffico di bambini rumeni che, quotidianamente, commettono centinaia di furti nella metropolitana di Parigi. Per smantellare la rete, la Brigata di protezione dei minori francese ha collaborato con la polizia romena, con il coordinamento di Eurojust. I bambini non rubano mai per sé stessi, ma per una complessa organizzazione di clan che occupa edifici abbandonati o è stanziata in campi di tende abusivi nella periferia della capitale francese. La loro storia nel nuovo documentario di ARTE.