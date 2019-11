I Cigarettes After Sex presentano ‘Cry’ in un live segreto a Parigi

Dopo il successo a sorpresa del debutto, che nel giro di pochi mesi ha trasformato una band di culto in uno dei gruppi più richiesti dai festival di tutto il mondo, i Cigarettes After Sex sono tornati. Cry, il loro secondo album in studio, ha le stesse atmosfere dell’esordio – dream pop rarefatto, grandi ballate romantiche, immaginario cinematografico –, ma si muove su territori ancora più romantici. Per questo, non c’era occasione migliore di un concerto a Parigi, soprattutto se segreto, per presentarlo al pubblico.

In attesa del concerto all’Alcatraz di Milano il 14 novembre, le telecamere di ARTE hanno ripreso il secret show della band di Greg Gonzalez. Potete vederlo, come sempre, in cima all’articolo.