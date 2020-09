‘Hear My Train A Comin’: 50 anni senza Jimi Hendrix

«Mio fratello Jimi è stato ucciso: dai manager avidi, dai giornalisti assillanti, dai fan»

Posted in: Musica

Per il mondo è una rockstar, per Leon Hendrix era un fratello maggiore. I momenti passati assieme, la morte, il funerale, le battaglie legali nella prefazione del libro ‘The Story of Life. Gli ultimi giorni di Jimi Hendrix’