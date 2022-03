Guerra in Ucraina: chi può fermare Putin?

Mentre il conflitto in Ucraina continua, così come i bombardamenti russi sulle principali città del Paese, l’Occidente continua a inasprire le sanzioni economiche con l’obiettivo di colpire Vladimir Putin. Nel frattempo, in Russia continuano le manifestazioni di chi è contrario alla guerra. Ma tutto questo è sufficiente per arginare Putin? Il team di ARTE ha fatto questa domanda a due esperte di Russia, che hanno analizzato il ruolo delle élite e dei critici interni al sistema, quello dell’opposizione e dell’opinione pubblica, l’effetto delle sanzioni.