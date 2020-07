Guarda i Radiohead di ‘Hail to the Thief’ dal vivo a Belfort

Il 4 luglio 2003, a meno di un mese dall’uscita di Hail to the Thief, i Radiohead salivano sul palco dell’Eurockéennes, il festival di Belfort. Quest’anno, a causa del coronavirus e dello stop di praticamente tutti i grandi eventi di musica dal vivo dell’estate, il festival non si terrà, ma ARTE e gli organizzatori hanno deciso di rimediare riproponendo i migliori concerti della sua storia.

Per quanto riguarda il set dei Radiohead, il concerto si apre con There There e attraversa tutta la discografia dell’epoca, fino ad arrivare al bis con Exit Music (for a Film), Kid A e Karma Police.

La scaletta:

1. There There

2. 2+2=5

3. Morning Bell

4. Lucky

5. Talk Show Host

6. Scatterbrain

7. The National Anthem

8. The Gloaming

9. Fake Plastic Trees

10. Sail to the Moon

11. My Iron Lung

12. Where I End and You Begin

13. Just

14. Paranoid Android

15. Idioteque

16. Everything in Its Right Place

— Bis —

17. Exit Music (For a Film)

18. Kid A

19. Karma Police