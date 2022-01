Gli ologrammi e la realtà aumentata sono il futuro dei tour pop?

A settembre gli ABBA hanno annunciato il loro ritorno sulle scene. A fare notizia, però, non era la reunion o il nuovo album di inediti Voyage, ma un altro progetto, ovvero la residency a Londra in cui degli avatar digitali si esibiranno “interpretando” il gruppo com’era quarant’anni fa. Ci riusciranno grazie all’evoluzione tecnologica degli ologrammi, che insieme alla realtà aumentata consentiranno agli artisti di fare cose una volta del tutto impensabili. Il nuovo documentario di ARTE, un episodio della serie Tracks, racconta cosa sta succedendo e si chiede: in futuro gli avatar sostituiranno gli artisti in carne e ossa?