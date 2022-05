Gli agricoltori alle prese con la guerra

La guerra in Ucraina ha conseguenze in tutto il pianeta, soprattutto per quanto riguarda il settore dell’agricoltura. Oltre al blocco dei porti – da cui dipende l’export del 95% del grano russo e ucraino, il 30% del consumo mondiale –, sono diverse le aziende europee che lavorano a stretto contatto con quelle ucraine. Come stanno affrontando la situazione? Il nuovo documentario di ARTE racconta la storia di Martin Ritter, un professionista tedesco impegnato nel settore biologico e che gestisce due aziende, una in Germania e l’altra in Ucraina.