Gli Abba e l’Eurovision alternativo

Il 6 aprile 1974 gli ABBA vincono l’Eurovision. È l’ennesimo trionfo per un gruppo che ha venduto 380 milioni di album, un vero e proprio colosso del pop anni ’70. La vittoria, ovviamente, prevede che l’anno successivo sia la Svezia a organizzare la gara. È in questo momento che entra in gioco la scena underground locale e il suo Eurovision alternativo, organizzato per una rete televisiva concorrente e contro gli ABBA “socialtraditori”. Il nuovo documentario di ARTE, parte della serie musicale Tape, racconta com’è andata.