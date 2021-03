Firenze, la “culla” del pianoforte

Firenze è nota in tutto il mondo per le sue bellezze artistiche e gli splendidi panorami che la circondano. In questo habitat così adatto a stimolare la creatività, tra XVII e XVIII secolo il costruttore Bartolomeo Cristofori mise a punto uno strumento che finirà per imporsi – nonostante le perplessità di un certo Johann Sebastian Bach – tra i grandi della musica delle epoche successive. È l’antenato del pianoforte, strumento al centro del nuovo documentario di ARTE.