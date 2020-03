Fermare il coronavirus, una corsa globale contro il tempo

Mentre in Cina la curva dei contagi è scesa sotto il livello di guardia (ma il clima è ancora teso tra la popolazione), in Europa e negli Stati Uniti il Covid-19 si propaga inesorabilmente, senza badare a frontiere o passaporti. Gli Stati al centro di questa seconda ondata di crisi sono alla ricerca disperata di soluzioni, e soprattutto di un modo per evitare il collasso dei rispettivi sistemi sanitari e proteggere medici e infermieri che lottano in prima linea.

Il documentario di ARTE raccoglie le testimonianze di chi sta combattendo con il virus: Lidia Oostvogels, specialista del laboratorio di Tubinga al lavoro su un vaccino innovativo, e Christian Drosten, virologo di Berlino, consigliere del governo federale per formulare le raccomandazioni alla popolazione e le previsioni sull’andamento dell’epidemia. Dietro di loro un esercito di medici e professionisti che si sentono abbandonati dalle autorità.