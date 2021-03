Dietro ai dipinti

Nessuno andrebbe a una mostra per vedere il retro dei dipinti più famosi. Normalmente, i quadri sono fatti per essere osservati di fronte. Durante una visita a un museo, ai più curiosi potrebbe venire voglia di girarli, ma farlo è ovviamente vietato. Eppure dietro ai quadri c’è molto da scoprire: un mondo fatto di firme, scritte, etichette, istruzioni di esposizione e, a volte, persino un altro dipinto. Per questo, alcuni esperti d’arte, curatori e banditori vogliono osservarli da vicino e scoprirne i misteri. La loro storia è al centro del nuovo episodio della serie di ARTE Ginnastica Culturale.