Depressione e burnout: le conseguenze della pandemia su medici e infermieri

Dopo più di un anno di pandemia, gli ospedali di tutta Europa hanno dovuto fare i conti con le conseguenze di anni di tagli al personale sanitario. È un’emergenza infermieristica, che con il passare dei mesi diventa sempre più grave. Solo in Germania mancano migliaia di infermieri e infermiere, una tendenza in costante aumento. Molti di loro, in più, si ammalano per il sovraccarico di lavoro e soffrono di depressione o burnout. Un nuovo documentario di ARTE, prodotto per la serie Sguardi sulla società, racconta la loro storia.