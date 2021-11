Damon Albarn, un concerto per ‘The The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows’

The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, il nuovo album solista di Damon Albarn, è una dichiarazione d’amore all’Islanda, un disco che ha scritto cercando di mettere in musica il panorama che osserva dalla sua casa sull’isola. Più che la popstar di Blur e Gorillaz, nell’album il musicista è l’uomo che suona le montagne, come abbiamo scritto nella cover story in cui ce l’ha raccontato (e che potete leggere qui). Albarn ha suonato le canzoni di The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows al Festival ARTE Concert 2021, uno show imperdibile che potete vedere qui sul sito di Rolling Stone.