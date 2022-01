Da dove vengono le graphic novel?

Dai classici come Maus e Persepolis, fino alle storie di Zerocalcare o alla nuova scuola di Fumettibrutti e Zuzu, negli ultimi anni le graphic novel – i “fumetti per adulti” – si sono diffuse ovunque, fino a ritagliarsi uno spazio culturale unico in un mondo di cui spesso ignorano le regole stilistiche. Merito di sceneggiature complesse e spesso autobiografiche, disegni sperimentali e temi complessi, certo, ma com’è nato questo trend? La nuova puntata della serie di ARTE Ginnastica culturale ripercorre la storia della graphic novel dal 1918 a oggi.