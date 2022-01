Cosa succede agli artisti in Afghanistan?

A vent’anni di distanza dall’intervento militare americano, i talebani sono tornati al potere in Afghanistan. Il ritorno del gruppo terroristico, che non rispetta i diritti umani e disprezza arte e cultura, ha preoccupato tutti gli afghani, anche gli artisti. In molti temono per la loro sopravvivenza e chiedono ai paesi occidentali di non dimenticarli. La nuova puntata di TWIST, la serie di ARTE, racconta le loro storie: i protagonisti sono Yusef, membro della prima band metal afghana – i District Unknown –, Shahrbanoo Sadat, la regista del film The Orphanage, e la fotografa Fatimah Hossaini, che con le sue immagini dà visibilità alle donne afghane e le trasforma in eroine.