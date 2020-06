Coronavirus: la ricerca del farmaco definitivo

Trenta scienziati, i migliori nel loro campo, posano come per una foto di classe. Sono biologi, virologi e chimici: i ricercatori scelti dall’Istituto Pasteur di Lille per trovare un farmaco contro il Covid-19 nel minor tempo possibile.

«A differenza degli altri progetti con tanto lavoro preparatorio, oggi dobbiamo ottenere un impatto clinico e sociale diretto», dice il professor Benoit Deprez, direttore dell’Istituto. «Il nostro obiettivo è trovare un farmaco e curare i pazienti». Il metodo scelto è quello del “riposizionamento”: gli scienziati sono alla ricerca di una molecola farmaceutica già disponibile capace di combattere il virus senza effetti collaterali. Per riuscirci, sfrutteranno l’immensa collezione dell’Istituto, che ha a disposizione quasi tutti i farmaci del mondo. Il nuovo documentario di ARTE racconta come sta andando questa corsa contro il tempo.