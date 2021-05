Coronavirus in India, l’inferno delle baraccopoli

In India, paese che conta 1,3 miliardi di abitanti, l’epidemia di coronavirus potrebbe rapidamente trasformarsi in una catastrofe umanitaria. L’elevatissima densità abitativa e le condizioni di estrema indigenza nelle baraccopoli impediscono l’efficace applicazione delle misure di quarantena decise dal governo, e gli ospedali sono sovraffollati e con grossi problemi di forniture. Alcune ONG fanno il possibile per distribuire cibo, costruire strutture sanitarie di fortuna e assistere i cittadini, ma sembra che non basti. Cosa sta succedendo davvero? Il nuovo documentario di ARTE racconta come il Covid-19 ha messo in ginocchio l’India.