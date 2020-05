Coronavirus: il mondo ha fame

Durante il lockdown del coronavirus, in Colombia i cittadini usano le finestre per essere visti e non per vedere. Appendono stracci rossi per segnalare che non hanno più da mangiare, e hanno bisogno di aiuto. In Romania, i lavoratori partono per il Regno Unito, mentre nel loro paese i nepalesi sono abbandonati a se stessi. In tutto il mondo, dalla carovana umanitaria di Lima all’esplosione dei prezzi del cibo nella Repubblica Centrafricana, il coronavirus ha esasperato le condizioni di chi viveva nella soglia di povertà. Mentre i principali paesi europei si abituano alla fase 2 e alla convivenza con il Covid, il mondo ha fame. La storia di questi paesi è raccontata nell’ultimo reportage di ARTE, costruito raccogliendo il meglio degli interventi del tg VIRAL.