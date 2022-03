Corea del Nord: tutti gli uomini di Kim

La guerra tra Corea del Nord e Corea del Sud non è mai finita, sospesa da 65 anni senza nessun accordo di pace. In questo periodo, la Corea del Nord ha sviluppato un’arma impensabile per un paese così povero e ai margini della comunità internazionale: la bomba atomica. Com’è stato possibile? Solo chi faceva parte del sistema conosce questo segreto: sono il banchiere del regime di Kim Jong-Un, i diplomatici, funzionari e faccendieri, tutti intervistati nel nuovo documentario di ARTE, un’inchiesta firmata dalla giornalista Marjolaine Grappe. Ecco la loro storia.