Come l’intelligenza artificiale sta cambiando la medicina

Negli ultimi anni le applicazioni in medicina delle nuove tecnologie legate all’intelligenza artificiale sono in costante aumento. Non danno superpoteri, ma i computer sono un sostegno sempre più fondamentale, utile sia nella quotidianità dei medici – che li usano come strumento diagnostico, o alimentando l’IA con i dati – che nei casi più disperati. Per molti dottori è un’opportunità per portare la medicina in una nuova dimensione. Altri, invece, la temono. Ma cosa offre davvero l’IA alla medicina? Può essere utile a migliorare la vita delle persone? Il nuovo documentario di ARTE prova a rispondere a queste domande.