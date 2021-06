Come la chirurgia estetica ha conquistato i giovani italiani

In proporzione alla popolazione, l’Italia è il paese europeo dove gli interventi di chirurgia estetica sono i più diffusi. I numeri sono impressionanti: 850mila operazioni ogni anno, con pazienti sempre più giovani. Il 15% delle ragazze con meno di 18 anni è già passato per la medicina estetica, e il 50% prevede di farlo. Ma come nasce questo fenomeno? La nuova puntata della serie di ARTE Vox Pop parla proprio di questo: c’entrano le tv private arrivate alla fine degli anni ’70, la sovraesposizione del corpo delle donne e l’effetto dei social media.