Come interpretare i numeri del Covid-19?

Ogni giorno siamo sommersi dalle cifre del coronavirus in Italia: i nuovi contagi, l’incremento degli attualmente positivi, i ricoverati in terapia intensiva, i morti e i “dimessi e guariti”, la velocità di trasmissione paese per paese, il periodo di incubazione e quello di convalescenza.

Ma come fare per decodificare e comprendere queste statistiche? Ha senso confrontare giorno per giorno l’andamento nei diversi paesi? Data Science vs Fake, il nuovo speciale di ARTE, ci aiuta a interpretare i dati.