Come i gatti hanno conquistato il mondo

Nella letteratura per l’infanzia, nei video divertenti sui social, a casa: i gatti sono ovunque. La loro popolazione mondiale, in costante crescita, è stimata in 400 milioni di individui domestici, e con la diffusione di internet sono diventati sempre più amati da tutti. Ma quando e come è nato il rapporto tra gatti ed esseri umani? Da dove vengono i gatti domestici? Secondo le ultime scoperte scientifiche, le prime tracce di domesticazione risalgono a 9500 anni fa a Cipro, dove venivano usati per eliminare i roditori che rovinavano i raccolti di cereali. Questa storia, insieme a tutti i segreti dei gatti, è raccontata nel nuovo documentario di ARTE.