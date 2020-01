Come diventare un cyborg

Un’operazione come performance, in pubblico e senza anestesia. È così che vengono inseriti i componenti artificiali negli esseri umani: chip sotto la pelle, impianti di nuovi organi, antenne; la comunità dei cyborg europei sta crescendo anno dopo anno. Credono nel transumanesimo, cioè nella fusione tra uomo e tecnologia.

Attraverso la storia della “Transpecies Society”, un gruppo di Barcellona che organizza operazioni pubbliche, il documentario di ARTE per la serie Sguardi sulla società racconta chi usa la tecnologia per “sviluppare nuovi sensi”. Potete vederlo in cima all’articolo.