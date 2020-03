Bon Iver, guarda il video del concerto alla Cork Opera House

Nell’autunno del 2017 i Bon Iver hanno suonato un concerto straordinario al Sounds From a Safe Harbour Festival di Cork, in Irlanda. Sul palco la band in formazione originale, accompagnata da un coro e dai musicisti Lisa Hannigan e i gemelli Bryce e Aaron Dessner dei The National.

Per l’occasione, la band americana ha preparato un set particolare, completo di nuovi arrangiamenti dei classici del loro repertorio, questa volta arricchiti dall’elettronica. Il video integrale del concerto è disponibile sul portale di ARTE.