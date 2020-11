Ben Harper porta la storia del blues a Parigi

«Il blues non è un genere musicale, ma una fede. Ed è ovunque. È una filosofia, uno stile di vita, un modo di essere, e ha a che fare con il guardare il mondo con fiducia. Anche quando ti sembra che tutto stia andando a puttane», ci ha detto Charlie Musselwhite quando l’abbiamo intervistato, insieme a Ben Harper per No Mercy In This Land, un disco dedicato proprio al blues delle origini.

Nell’aprile 2018 i due lo hanno presentato allo storico teatro La Cigale, nel quartiere Montmartre di Parigi, in un concerto interamente registrato dalle telecamere di ARTE, da rivedere prima di esplorare le canzoni per lap steel dell’ultimo Winter is for Lovers.