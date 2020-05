Beck non suona in Italia da 15 anni. L’uscita di Hyperspace, il suo ultimo album – che abbiamo definito “una galleria di personaggi che affrontano drammi esistenziali usando droga, religione, soldi e amore – era l’occasione perfetta. Come ormai sanno tutti, la pandemia del coronavirus ha completamente fermato il settore della musica dal vivo.

Per fortuna, le telecamere di ARTE hanno ripreso il set suonato al festival We Love Green di Parigi il 2 giugno del 2018, durante il tour di Colors.