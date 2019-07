Bang Yong-Guk, il sopravvissuto del K-Pop che ha portato una major in tribunale

«È un dio». «Tutto quello che non riesco a dire, e a volte neanche a provare, è nelle sue canzoni». «Fa quello che fa per mostrarti che anche tu ne sei capace, e puoi farlo». Siamo a Parigi, e queste sono le voci di alcuni giovani fan in fila per un concerto. Questa volta, però, non aspettano di ascoltare un grande cantautore della tradizione francese, o una star americana, ma Bang Yong-Guk, il re del K-Pop.

Giovane, bello e leader di una delle boy band più amate del genere – i Best Absolute Perfect –, Bang Yong-Guk sembra avere una vita perfetta. La verità, però, è diversa. Nel 2011, quando aveva solo 21 anni, firmò un accordo di sette anni con la sua etichetta discografica: sembra l’inizio di un sogno, ma il giovane musicista non sa a cosa sta andando incontro, e si pentirà presto della scelta. L’etichetta, infatti, non solo lo costringerà a ritmi di lavoro massacranti, ma intascherà tutto il denaro guadagnato dal gruppo, costretto ad accontentarsi di uno stipendio fisso di circa 400€.

Tre anni dopo, stressato e sempre più soggetto ad attacchi di panico, Yong-Guk decide di andare in tribunale. Alla fine si trova un accordo, ma il musicista non ne vuole più sapere e decide di lasciare il gruppo. L’anno scorso, alla fine, realizza il suo sogno: dire addio al suo capo e tornare a suonare. La troupe di Tracks, la serie di ARTE sulla cultura underground, ha seguito la sua data parigina. Nell’episodio, oltre alla storia del re del k-pop, ci sono Alexandre Franchi, autore della serie “deformata” Happy Face, la compagnia teatrale rivoluzionaria e “sovradimensionata” degli FC Bergman, e Pongo, la nuova star del neo-kuduro. Potete vederlo, come sempre, in cima all’articolo.