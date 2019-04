‘B-Boys: la storia della break dance’, le origini e i pionieri della Rock Steady Crew

“Lo ricordo perfettamente: eravamo in cerchio a guardare gente che faceva una battle, un tipo si è lanciato in aria ed è atterrato restando immobile. È ciò che oggi chiamiamo Freeze, ma tutti ne erano affascinati, soprattutto io, che ero un bambino. Ricordo che in quel momento, per me, la breakdance,il b-boying, ha avuto inizio”. A parlare è Mr. Freeze, uno dei pionieri della Rock Steady Crew a New York, insieme a Crazy Legs e Doze.

Quarant’anni dopo gli esordi nelle feste di quartiere del Bronx la nuova serie di ARTEB-Boys: la storia della break dance racconta l’epopea di una cultura in continua evoluzione, che oggi ha superato le frontiere dell’hip-hop. E lo fa attraverso i b-boys leggendari di tre continenti: America, Europa e Asia. In questo primo episodio, che vedete in anteprima su Rolling Stone (e che sarà disponibile su ARTE dall’8 aprile), i pionieri della Rock Steady raccontano le origini della break dance, attraverso interviste esclusive e immagini d’archivio.