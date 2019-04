‘B-Boys: la storia della break dance’, la Rock Steady Crew alla conquista di New York

I graffiti di Bogotà, arte per raccontare la politica

Bogotá è la metropoli sudamericana più creativa degli ultimi anni. La sua scena alternativa va dai quartieri più poveri a quelli più moderni: dopo 50 anni di guerra civile, i giovani impongono l’arte come unica arma per conservare la pace. In 'Bogostreets', visibile su ARTE, un racconto dietro le quinte delle scene più interessanti