Arctic Monkeys, ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ dal vivo in un anfiteatro

“Alex Turner ha perso i confini della sua giovinezza britannica, è rimasto abbagliato dall’estetica decadente di Hollywood e ha trovato il modo di sfogare nelle canzoni la sua passione per la fantascienza”, scrivevamo due anni fa di Tranquility Base Hotel & Casino, l’ultimo disco degli Arctic Monkeys, una raccolta di canzoni insolite per il gruppo, che nell’album mette in secondo piano le chitarre e gioca a suonare la colonna sonora di una sorta di b-movie spaziale in bianco e nero.

Le atmosfere psichedeliche del disco, il suono retrò del pianoforte, la voce da crooner di Turner sono protagoniste del concerto al festival “Nuit de Fourvières”, registrato il 10 luglio 2018 nell’anfiteatro romano di Lione. Il live è disponibile in versione integrale sul portale di ARTE.