Arcade Fire: ‘Everything Now’ dal vivo a Parigi

Il 2018 degli Arcade Fire è stato un’incredibile maratona di concerti, quasi tutti sold-out, di cui 28 solo in Europa. L’occasione era l’uscita di Everything Now, l’ultimo disco del sestetto canadese che faceva l’occhiolino al funk e alla disco music, e che sembrava scritto apposta per trasformare ogni concerto in una festa gigantesca. Il concerto registrato dalle telecamere di ARTE, all’AccorHotels Arena di Parigi, è una messa laica: i musicisti si scambiano gli strumenti, si concedono fuori scena inaspettati e addirittura continuano a suonare per le strade della città. Potete vederlo in cima all’articolo.