Alt-J, il video del concerto nella scuola di Belle Arti di Parigi

25 gennaio 2015. A due anni dal successo del debutto An Awesome Wave, gli Alt-J, band indie inglese, si preparano a pubblicare il loro secondo album in studio, This Is All Yours, tutto dedicato a un viaggio immaginario nella città giapponese di Nara e al legame tra uomo e natura.

L’attesa per l’album era altissima, e la band decise di presentarlo in una location particolare: una sala della scuola delle Belle Arti di Parigi, tra colonne e statue seicentesche. Il concerto è stato ripreso dalle telecamere di ARTE, e potete vederlo in cima all’articolo.