Aloe Blacc: ‘All Love Everything’ live a Berlino

Dopo il successo della hit di Avicii Wake Me Up e dell’album Lift Your Spirit, Aloe Blacc è sparito dai radar. Almeno fino a pochi giorni fa, quando ha pubblicato il suo nuovo album All Love Everything, un disco intimo che attraversa tanti generi diversi e che ha poco a che vedere con le tematiche gangsta e smaccatamente black del debutto Good Things – ne abbiamo parlato direttamente con lui in questa intervista.

Blacc l’ha presentato dal vivo – senza pubblico, a prova di pandemia – in un locale di Berlino. Il concerto è stato ripreso dalle telecamere di ARTE, e potete vederlo integralmente in cima all’articolo.