A lezione nel ‘Gonzervatory’ di Chilly Gonzales

Chilly Gonzales è un pianista canadese piuttosto insolito. Non sopporta la formalità del concerto pianistico classico – si presenta sul palco in vestaglia e ciabatte –, e durante i suoi live scherza col pubblico, sperimenta con il rap, non si pone nessun limite. È uno showman straordinario, oltre che un compositore jazz brillante.

Ma non finisce qui, perché Gonzales è anche un insolito maestro di conservatorio. Nel concerto registrato da ARTE – al mitico teatro Trianon di Parigi – va infatti in scena The Gonzervatory, spettacolo in cui il pianista presenta al pubblico i suoi sette allievi più promettenti, tutti impegnati a interpretare i pezzi del loro maestro.