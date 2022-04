A che punto siamo con la cannabis terapeutica?

Negli ultimi anni, i video pubblicati sul web sulle virtù della cannabis terapeutica raccolgono milioni di clic e condivisioni, alimentando le speranze di chi soffre di patologie croniche o gravi e cerca una soluzione per migliorare la sua vita. Dal 2017, in Germania la cannabis è venduta dietro ricetta medica e può essere rimborsata dalla previdenza sociale. La legge autorizza il consumo in casi estremi, ovvero quando altre terapie non hanno ottenuto risultati. Ma quanto sono reali i benefici della cannabis terapeutica? Alcuni medici la sostengono sulla base dei risultati registrati a livello empirico, altri ritengono che la conoscenza scientifica sul tema sia ancora insufficiente. Il nuovo documentario di ARTE racconta a che punto è la ricerca, analizzando il percorso della cannabis verso l’utilità sociale.