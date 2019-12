1979, l’anno che cambiò il mondo

Alla fine degli anni ’70, il mondo era in subbuglio. Milioni di persone sognavano un mondo diverso, e un desiderio di maggiore democrazia, libertà, guadagni migliori e finalmente la pace. Le donne chiedono l’uguaglianza, ma queste speranze sembrano secondarie di fronte al continuo conflitto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, che non lasciano alternative politiche agli altri popoli.

Il 1979, in particolare, è un anno di transizione per gli equilibri geopolitici: l’ayatollah Khomeini guida la rivoluzione islamica in Iran; l’incidente di Three Mile Island scuote gli Stati Uniti, il neo papa Giovanni Paolo II viaggia in Polonia, mentre Margaret Thatcher è eletta primo ministro nel Regno Unito. Cucendo immagini d’archivio e interviste inedite questo documentario di ARTE passa in rassegna gli eventi dell’anno che ha cambiato il mondo. Potete vederlo in cima all’articolo.