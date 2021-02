Come Millie Bobby Brown è diventata Millie Bobby Brown

Come far diventare un’attrice un’icona pop? Citofonare Jimmy Fallon. Che ha fatto da hype manall’esibizione di Millie sul palco del suo show, dove la nostra ha rappato il riassunto della prima stagione di Stranger Things in attesa della seconda: “Let’s go back to Indiana, circa 1983/ Just four boys in the basement chillin’ playin’ D&D”. Finale obbligatorio: “All I need is my Eggo waffles, I’m in love with those/What I’m left with when I use my powers is a bloody nose/Bad news when you see that bloody nose/ Bad news when you see that bloody nose”. Mettici anche qualche videoclip, l'esibizione agli Emmy sulle note di Uptown Funk e il duetto con i Maroon 5 e il gioco è fatto.