Nell’immaginario collettivo, i supereroi di riferimento sono tutti made in USA: Batman, Spiderman, Wonder Woman… Nessuno o quasi ricorda i tempi gloriosi dei personaggi concepiti dagli autori francesi ai primi del Novecento, come Fantomas, Fulguros o Véga la Maga. Alcuni di essi vennero ostracizzati, per via dei legami tra i loro creatori e il collaborazionismo filonazista; altri, nonostante il successo, scomparvero per effetto della censura nel 1949.

Il nuovo documentario di ARTE risponde alla domanda: chi ha ucciso i supereroi europei?