Chi è Sabrina Salerno, ospite stasera a Sanremo

Sabrina Salerno è una delle 11 donne provenienti dal mondo dello spettacolo e dell’informazione che si alterneranno sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus durante tutto il Festival; con lei questa sera ci saranno le giornaliste del Tg 1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Classe 1968, la showgirl, cantante e attrice genovese è un’icona degli anni ’80. Scoperta da Claudio Cecchetto, con oltre 20 milioni di dischi è uno dei nomi italiani che hanno venduto in assoluto di più all’estero, grazie ad album come Sabrina, Super Sabrina e Over the pop e singoli come Sexy Girl e Boys (Summertime love). Oggi è ancora protagonista di concerti di successo, soprattutto in Francia.

Dopo la partecipazione a Miss Italia nel 1984, Salerno esordì in tv nello stesso anno con W le donne al fianco di Amanda Lear, per poi lavorare con Johnny Dorelli nello show del sabato sera di Canale 5 Premiatissima. Il suo debutto al cinema risale al 1986 con Grandi magazzini di Castellano e Pipolo, seguito dal sexy all’italiana Le foto di Gioia di Lamberto Bava e Fratelli d’Italia di Neri Parenti (1989). La sua ultima apparizione sul grande schermo è dello scorso anno: in Modalità aereo di Fausto Brizzi interpreta se stessa.

Per Sabrina non è la prima volta a Sanremo: nel 1991 fu tra i big in gara insieme a Jo Squillo con il duetto cult Siamo donne, il suo primo brano inciso in italiano. La coppia si piazzò tredicesima, ma il brano entrò subito in classifica.