Chi è Francesca Sofia Novello, ospite stasera a Sanremo

La famosa polemica sul “passo indietro” parte da lei. Francesca Sofia Novello, fidanzata dal 2016 con Valentino Rossi, è la modella che sarà al fianco di Amadeus durante la quarta serata del 70esimo Festival di Sanremo.

25 anni, nata ad Arese in provincia di Milano, Francesca Sofia è tra i nomi più richiesti dai brand di lingerie, in Italia e non solo: su tutti Guess. Diplomata al liceo scientifico, oggi alterna il lavoro di modella allo studio universitario: è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. Ha conosciuto il campione di motociclismo all’inizio di una gara del Moto GP di Monza, dove lavorava come “ombrellina”: era valletta del Leonard Racing Team di Moto 3.

“Piccola” influencer da quasi 300mila follower su Instagram, Francesca Sofia ha già debuttato in tv nel 2014 come ospite di Chiambretti Supermarket con Piero Chiambretti su Italia1. Ma è il Festival di Sanremo 2020 la sua grande occasione.