Il Trio (Laura Osma, Andrea Dodero, Alessandro Piavani) nel suo abituale punto di incontro: i tetti del Blocco. È il primo degli scatti di Gabriele Micalizzi dal set di Blocco 181 pubblicati in esclusiva da Rolling Stone ed esposti nella mostra open-air in Corso Vittorio Emanuele a Milano fino al 29 maggio. La serie è la prima in-house Sky Studios per l’Italia, dal 20 maggio disponibile su Sky e in streaming su NOW.