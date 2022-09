Arriva la nuova piattaforma streaming Paramount+: da Stallone a Benigni, ecco tutto quello che c’è da sapere

Film, serie, produzioni originali, kids e molto altro: debutta oggi in Italia Paramount+, nuova piattaforma streaming presentata ieri sera a Cinecittà a cui ha presenziato anche Sylvester Stallone. E proprio Stallone è uno dei protagonisti di una delle produzioni originali della piattaforma, Tulsa King, serie in cui interpreta un mafioso uscito di prigione dopo 25 anni e che si ritrova a dover ricostruire la sua vita lontano da casa.

Ma Tulsa King è solo una delle novità presentate ieri. C’è The Offer, serie basata sull’esperienza del produttore premio Oscar Albert S. Ruddy nella realizzazione de Il Padrino; c’è L’uomo che cadde sulla Terra, che segue un nuovo personaggio alieno che arriva sulla Terra in un momento di svolta dell’evoluzione umana. C’è 1883, l’attesissimo prequel di Yellowstone. C’è Roberto Benigni con Francesco Il Cantico, l’esegesi di uno dei testi più iconici dedicati all’amore e ai momenti della vita di San Francesco, c’è la nuova stagione di Vita da Carlo di Verdone, oltre alle nuove serie Circeo, Miss Fallaci, Quattordici giorni, fino ad arrivare a ai titoli animati, come le nuove stagioni di Beavis and Butt-Head e South Park, doppiati rispettivamente dagli stand-up comedian Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, e da Riccardo Zanotti ed Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari.

«Questa sera, celebriamo il debutto di Paramount+ in Italia, l’unico servizio di streaming dove si potranno trovare tutti insieme grandi titoli come Tulsa King con Sylvester Stallone, SpongeBob, Star Trek, South Park e contenuti imperdibili con incredibili star del panorama italiano… tutti in un unico posto», afferma Marco Nobili, Executive Vice President and International General Manager Paramount+, durante l’evento di presentazione. «Con oltre un secolo di esperienza nel raccontare storie grazie al nostro prestigioso studio hollywoodiano e ai nostri hub di produzione – da Israele all’America Latina passando dall’Inghilterra – Paramount sa come costruire uno straordinario portfolio di intrattenimento per tutti».

Tantissimo cinema dunque, ma pure serie, animazione, doc, reality, 8000 ore di contenuti che promettono agli spettatori una vera e propria «montagna di intrattenimento». Non a caso è stata scelta Cinecittà per la presentazione: «Qui sono nate le storie che hanno fatto grande il cinema italiano nel mondo. Intendiamo raccogliere questa eredità».

In Italia, Paramount+ sarà disponibile online sui principali browser all’indirizzo paramountplus.it, da mobile e attraverso un’ampia scelta di tv connesse tramite Apple, Amazon, Google, Samsung e altre. Tutte le info le trovate sul sito ufficiale.