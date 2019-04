Muse, in anteprima le immagini del film ‘Live @ Rome Olympic Stadium’

Era il 6 luglio 2013 quando i Muse suonavano allo Stadio Olimpico di Roma davanti a 60mila persone «il nostro concerto migliore dell’anno», raccontava Matthew Bellamy qualche minuto dopo essere sceso dal palco. Un live rimasto fra i migliori passati per l’Italia negli ultimi anni, un evento da cui nasce il film Muse – Live @ Rome Olympic Stadium.

Diretto da Matt Askem, Muse – Live @ Rome Olympic Stadium è il primo film-concerto nella storia del genere a essere ripreso in 4K ultra HD, ovvero con una risoluzione di 8,8 milioni di pixel quattro volte più potente dell’HD, e sarà trasmesso in in prima visione TV venerdì 19 aprile alle 21.15. su Sky Arte.

Da Uprising a Supermassive Black Hole, da Starlight a Plug-In Baby passando da Time Is Running Out, di cui oggi vi presentiamo le immagini in anteprima esclusiva. Insomma, a pochi mesi dal ritorno in Italia della band guidata da Matt Bellamy, quale modo migliore per ingannare l’attesa che rivedersi uno dei loro show migliori di sempre in 4k?