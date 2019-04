Volete piangere? Guardate questo spot con Dwayne Wade

Questa notte, Dwayne Wade, guardia dei Miami Heat, ha giocato la sua ultima partita in NBA, segnando 30 punti e festeggiando a “casa” il suo ritiro dal basket agonistico. Durante tutta la stagione, si è scambiato maglie con qualsiasi giocatore importante abbia incrociato durante la sua carriera. Da LeBron a Nowitzki (che anche lui ha deciso di smettere quest’anno), in tantissimi hanno lasciato il loro ricordo a Wade.

Ma Budweiser, nel suo spot This Bud’s For 3, ha deciso di regalargli altre quattro maglie. O meglio, quattro ricordi, quattro oggetti importanti per quattro persone diversissime tra loro. Tra queste persone, c’è anche sua madre, Jolinda Wade.

Wade ha avuto un impatto sulla vita di queste persone, in modi diversi. E loro sono qui per ringraziarlo e raccontargli perché è stato così importante per loro.

Noi ci siamo commossi, voi, sicuramente farete altrettanto.