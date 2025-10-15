 Tra mare, tradizione e passione sportiva: Sebago X Genoa CFC | Rolling Stone Italia
Cover story
Newsletter
Cover story Newsletter
Nel segno del Grifone

Tra mare, tradizione e passione sportiva: Sebago X Genoa CFC

Nasce la capsule collection con cui lo storico brand celebra la sponsorizzazione ufficiale del club più antico d’Italia

di
Tra mare, tradizione e passione sportiva: Sebago X Genoa CFC

Sebago X Genoa CFC

Foto: William Bignone

C’è un filo che lega il mare, la città e il pallone. A Genova, questo filo i colori del rosso e del blu. È da qui che nasce Sebago X Genoa, la capsule collection con cui lo storico brand celebra la sua sponsorizzazione ufficiale del club più antico d’Italia.

Foto: William Bignone

Genova, città di mare e di naviganti, è il punto d’incontro naturale tra l’anima nautica di Sebago e la passione calcistica rossoblù.La collezione propone una selezione di capi versatili — dalle t-shirt ai cappellini e felpe — impreziositi da dettagli come lo stemma del Grifone e grafiche ispirate all’universo Genoano. Linee pulite, materiali di qualità e richiami sartoriali rendono ogni capo perfetto per chi cerca uno stile autentico e senza tempo, capace di esprimere appartenenza, eleganza e spirito sportivo.

Foto: William Bignone

Non è solo merchandising sportivo, ma un modo di indossare la propria identità, anche lontano dallo stadio. Un ponte tra porto e campo, tra vela e curva, che racconta la stessa cosa in due linguaggi diversi: la libertà di chi sceglie di restare fedele alle proprie radici.

Foto: William Bignone

La collezione è in vendita qui.

Altre notizie su:  Genoa
PMC

© Copyright Rolling Stone Italia 2025.

Prima di andare via