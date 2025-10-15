Tra mare, tradizione e passione sportiva: Sebago X Genoa CFC

C’è un filo che lega il mare, la città e il pallone. A Genova, questo filo i colori del rosso e del blu. È da qui che nasce Sebago X Genoa, la capsule collection con cui lo storico brand celebra la sua sponsorizzazione ufficiale del club più antico d’Italia.

Genova, città di mare e di naviganti, è il punto d’incontro naturale tra l’anima nautica di Sebago e la passione calcistica rossoblù.La collezione propone una selezione di capi versatili — dalle t-shirt ai cappellini e felpe — impreziositi da dettagli come lo stemma del Grifone e grafiche ispirate all’universo Genoano. Linee pulite, materiali di qualità e richiami sartoriali rendono ogni capo perfetto per chi cerca uno stile autentico e senza tempo, capace di esprimere appartenenza, eleganza e spirito sportivo.

Non è solo merchandising sportivo, ma un modo di indossare la propria identità, anche lontano dallo stadio. Un ponte tra porto e campo, tra vela e curva, che racconta la stessa cosa in due linguaggi diversi: la libertà di chi sceglie di restare fedele alle proprie radici.

La collezione è in vendita qui.