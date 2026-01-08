Rolling Stone Italia sarà sulla seconda maglia del Genoa a San Siro contro il Milan

Questa sera alle 20:45 il Genoa sarà ospite allo Stadio San Siro di Milano per affrontare il Milan. Una partita prestigiosa che porta sul capo oltre un secolo di rivalità. Da una parte il Genoa Cricket and Football Club, la più longeva delle squadre italiane, nata nel 1893, dall’altra il Milan, un club leggermente più giovane, nato “solamente” nel 1899.
Da un lato ci sarà il campione del mondo Daniele De Rossi, da due mesi sulla panchina del Grifone, dall’altra, invece, uno degli allenatori italiani più vincenti, Massimiliano Allegri.
Per l’occasione, il Genoa stasera vestirà la seconda maglia, quella con croce rossa su sfondo bianco, la stessa che sventola su Genova da secoli. Un omaggio allo storico Stendardo di San Giorgio, adottato dalla Repubblica di Genova dal Medioevo, e che in seguito verrà “preso” anche da Riccardo Cuor di Leone per l’Inghilterra (leggende sulla concessione della Repubblica genovese al popolo inglese sono molte e varie).
Ma, questa sera, ci sarà ancora un’altra aggiunta su questa maglietta diventata subito un instant cult. Sotto lo stemma dorato di Kappa, infatti, rossa su bianco, si troverà la scritta Rolling Stone Italia, a sodalizio di una partnership che vede la nostra rivista e il Genoa assieme per la stagione 2024/2025.
L’appuntamento per un nuovo capitolo della gloriosa storia del Genoa è per stasera alle 20.45 allo Stadio San Siro.